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18:33, 16 марта 2021 года Орловский юридический институт прокомментировал уголовное дело в отношении сотрудницы Учебным заведением инициирована служебная проверка.





Согласно тексту официального комментария старшего инспектора направления информации и общественных связей ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова» Марии Жидковой, начальник учебного заведения Сергей Синенко назначил проведение служебной проверки по факту противоправных действий, допущенных руководителем финансово-экономического отдела.



В случае установления вины сотрудницы, она будет уволена из ОВД и привлечена к законной ответственности.



Напомним, что женщина подозревается в преступлении по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По предварительным данным, фигурантка и ещё две подозреваемые убедили потерпевшую, что смогут помочь её сыну поступить в юридический институт. В минувшую субботу, 13 марта, одна из женщин получила от потерпевшей 800 тысяч рублей. Затем эту сумма была распределена между подследственными.





Артём Ежаков



