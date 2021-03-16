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19:06, 16 марта 2021 года Реконструкция Красного моста в Орле позволила археологам заглянуть в XVI век Корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич вместе с орловским краеведом Еленой Ашихминой совершили путешествие по культурным слоям, обнажившимся благодаря раскопкам.





Впервые мост через Оку появился еще на территории Орловской крепости в 16 веке. Тогда он назывался Сошным, потому что строили его крестьяне.



Елена Ашихмина, краевед, кандидат филологических наук: «Начиная с XVI века и до 1876 года этот мост восстанавливали практически ежегодно, потому что был он деревянным и лежал очень низко над водой, мост был низководный, он обычно вмораживался в лед и его уносило с талой водой».

Капитальным мост стал в 1881 году. Построен он был по проекту инженера Лебединского и получил имя Мариинского.



Капитальная реконструкция Красного моста 2021 года позволит ученым как следует покопаться в прошлом. Это уникальная для археологов возможность заглянуть настолько глубоко. Первыми находками археологов, когда сняли основную часть грунта, стали могильные плиты. Елена Ашихмина предполагает, что они попали сюда вовсе не с разграбленных церковных погостов, а из Оки. В 1932 году река обмелела, и чтобы поднять уровень воды, с территории бывшего Успенского монастыря сюда свозили надгробия и бросали в речку. И, видимо, в 1943 году их использовали, чтобы восстановить мост после освобождения города от оккупантов.



Елена Ашихмина краевед, кандидат филологических наук: «Скорее всего, это было послевоенное восстановление, когда вкладывали сюда все, что нашли».

Возможно, самые интересные находки и открытия еще впереди. Археологи снимают грунт, постепенно обнажая XX, XIX, XVIII и XVII века, слои которых сохранились именно благодаря тому, что их закрыл мост.



Уже показались опоры старинного моста, который пострадал при пожаре. Следы городских пожаров хранит и земля, здесь она практически черная, а многие находки - в саже и копоти. Среди самых ценных и интересных пока, в основном, бытовые предметы. Наиболее хорошо сохранились пуговицы, запонки, стекло, фрагменты одежды и обуви, нательные кресты, кожаные рукавицы. А вот медные монеты сильно пострадали.



Найдено много костей крупного рогатого скота - у основания моста и вдоль берега стояли мясные лавки и трактиры. Обнажились и арочные пролеты красного кирпича, которые можно видеть на старинных фотографиях, сохранившихся в областном архиве, где, кстати, нам рассказали и о том, что первый раз после постройки Мариинский мост ремонтировали 40 лет спустя, в 1926 году.



В 1943 году мост был взорван фашистами, и тогда же начался его капитальный ремонт. Тогда, конечно, было не до археологии. Реконструкция этого года позволит историкам связать воедино несколько столетий и, возможно, открыть новые страницы из жизни Орловской крепости.



Дмитрий Моисеев, директор Орловского краеведческого музея: «Находки будут обязательно представлены на выставке, которую мы планируем организовать у нас в музее вместе с археологами в сентябре».

До конца апреля археологи продолжат свою деятельность. Возможность поисковых работ в пластах трех-, четырехвековой давности в городской черте случается крайне редко.





Эва Стасюлевич



