Главная » Новости



21:20, 16 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Кто разорвет замкнутый круг проблем Зареченского микрорайона? Решение искали на месте власти и жители.



- Их выбор - вакцинация. 28,5 тысяч орловцев сделали прививку от коронавируса.



- С каждым слоем - минус век. Археологи заглянули под Красный мост.



- Пожар - условный, эвакуация - реальная. Сегодня на базе регионального ФСИН прошли учения.



- Секреты кукольной жизни. Юных зрителей пригласили за кулисы театра.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



