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9:31, 17 марта 2021 года Орловскую молодежь научат выбирать В регионе стартовала викторина среди будущих и настоящих избирателей – «Время выбирать».





Подростки и молодёжь могут проверить, насколько хорошо они знают права и обязанности гражданина страны, ответив на ряд вопросов. В программе викторины - 30 тестовых заданий по избирательному праву и избирательному процессу.



Принять участие в интеллектуальном состязании могут орловцы в возрасте от 12 до 35 лет включительно. Ответы принимают до 15 апреля. Победителей определят в мае. Все подробности - на сайте регионального избиркома.





Мария Семак



