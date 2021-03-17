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8:35, 17 марта 2021 года В «Орловском полесье» отмечают Год зубра Так в национальном парке интерпретировали восточный календарь.





В национальном парке «Орловское полесье» 2021 год решили посвятить главному своему достоянию – зубру. Первых животных в заповедник завезли четверть века назад.



Зубр - мощный и красивый зверь, он всегда олицетворял силы природы, имел традиционное культовое значение, ему поклонялись как одному из символов родной земли. Зубров воспевали в легендах, сказках, былинах. В связи с этим большинство мероприятий Орловского полесья в 2021 году будет посвящено этому животному, сообщает пресс-служба национального парка.





Мария Семак



