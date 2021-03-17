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7:35, 17 марта 2021 года В этом году Орловская область примет участие в 22 государственных программах Их финансирование исчисляется миллиардами рублей.





Вопрос реализации госпрограмм на территории региона обсуждался на сегодняшнем заседании комитета областного совета по бюджету, налогам и финансам. Докладчиком выступил глава регионального департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев.



По информации чиновника, из запланированных к реализации на территории области в этом году только одна из госпрограмм предполагает участие хозсубъектов. В 21-й из них будут задействованы органы власти.



Объем федерального финансирования программ исчисляется миллиардами рублей. Так, объем субвенций, предоставленных по 57 соглашениям, достигнет 7 миллиардов.



С помощью межбюджетных трансфертов и субвенций из госбюджета планируется реализовать 53 мероприятия. Объем финансирования – 5,3 миллиарда рублей. Свыше 6,7 миллиарда рублей будет направлено в качестве дотаций. В рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».



Что касается реализации национальных проектов, то в рамках 11 национальных проектов, выполняемых в этом году на территории Орловщины, будут проведены 42 мероприятия на общую сумму в более чем 4,6 миллиарда рублей.

Также продолжится господдержка предприятий, работающих по программам «Развитие ОПК» и «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



