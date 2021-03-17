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6:37, 17 марта 2021 года

Безработным орловцам предлагают освоить 43 профессии

Обучение организует служба занятости населения.


Освоение профессий происходит в лицензированных образовательных учреждениях. С начала года этой возможностью воспользовались уже 360 безработных жителей региона – сообщает региональный информационный портал.

Срок обучения зависит от конкретной профессии и навыков, которые нужно выучить для её освоения. Самый долгий учебный план – 360 часов – у закройщиков и портных. Есть в перечне профессий, к примеру, «Государственное и муниципальное управление» и «Управление государственными и муниципальными закупками», и учиться им, соответственно, нужно меньше, чем должностям закройщиков и портных – по 265 часов и 108 часов соответственно.

Полный перечень образовательных программ и профессий представлен на региональном портале управления труда и занятости.


Артём Ежаков
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