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10:02, 17 марта 2021 года В Орловской области расследуют дело о халатности при приемке дороги Под подозрением оказался заместитель главы администрации Залегощенского района.





Уголовное дело по соответствующей статье (ст. 293 ч. 1 УК РФ) было заведено после проверки Залегощенской районной прокуратуры. По предварительным данным, в апреле 2019 года между местной администрацией и ЗАО ДПМК «Залегощенская» было заключено соглашение о ремонте автодороги общего пользования местного значения. Следствие считает, что подрядчик выполнил свои обязательства недобросовестно, а ответственный за контроль процесса чиновник подписал акты о выполненных работах, часть из которых фактически не проводилась. Причиненный ущерб составил порядка 3 миллионов рублей.



Дело в отношении замглавы местной администрации классифицировано по статье о халатности, его расследование продолжается. Что касается директора фирмы-подрядчика, то ему вменяют мошенничество (ст. 159 ч. 4 УК РФ) – сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального СУ СК.





Артём Ежаков



