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10:25, 17 марта 2021 года

В Орле пресекли попытку сбыта крупного объема наркотиков

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.


Информация о возможной причастности мужчины к дистанционному распространению наркотиков была получена региональным ОКОН некоторое время назад. Задержав парня, правоохранители обнаружили в его телефоне переписку, содержащую данные о тайнике с запрещенным веществом. Следствие полагает, что подозреваемый намеревался забрать эту «закладку».

В схроне полицейские обнаружили сверток с неизвестной субстанцией, которую лабораторная проверка определила как синтетический наркотик весом в 48,54 грамма.

Преступление было классифицировано как «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в крупном размере». В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигуранта – сообщает сайт областного УМВД.


Артём Ежаков
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