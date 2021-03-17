Главная » Новости



10:25, 17 марта 2021 года В Орле пресекли попытку сбыта крупного объема наркотиков В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.





Информация о возможной причастности мужчины к дистанционному распространению наркотиков была получена региональным ОКОН некоторое время назад. Задержав парня, правоохранители обнаружили в его телефоне переписку, содержащую данные о тайнике с запрещенным веществом. Следствие полагает, что подозреваемый намеревался забрать эту «закладку».



В схроне полицейские обнаружили сверток с неизвестной субстанцией, которую лабораторная проверка определила как синтетический наркотик весом в 48,54 грамма.



Преступление было классифицировано как «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в крупном размере». В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигуранта – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



