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10:50, 17 марта 2021 года В Орловской области больше вакансий, чем безработных Такой вывод можно сделать на основе информации главы управления труда и занятости регионального департамента соцзащиты Александра Сотникова.





Выступая с докладом на вчерашнем заседании комитета областного совета по взаимодействию со СМИ и трудовым отношениям, чиновник заявил, что на текущий момент число доступных предложений на рынке труда превышает 6 тысяч вакансий. При этом официальная цифра безработных орловцев на текущий момент составляет 4,1 тысячи человек.



По словам Сотникова, особенно остро в работниках нуждаются региональная медицина, образование и промышленное производство.



Также была затронута тема влияния пандемии на занятость населения Орловщины. Согласно данным, на начало минувшего года число безработных установилось на отметке в 3 тысячи человек. Пиковый показатель был зафиксирован в прошлом августе – тогда официальный статус безработного имели 13,2 тысячи человек. К декабрю эту цифру удалось снизить до 6 тысяч орловцев.



В качестве меры трудоустройства населения использовалась временная оплачиваемая занятость – в минувшем году в таких полезных работах приняли участие 570 человек.



Что касается профессиональной ориентации, то за упомянутый период эту помощь оказали 12 тысячам граждан – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



