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11:35, 17 марта 2021 года

Более полутора тысяч обращений получил орловский омбудсмен от предпринимателей региона

Такие цифры прозвучали на встрече губернатора Андрея Клычкова с уполномоченными по защите прав. Региональные омбудсмены представили итоги своей работы за 2020 год.


Уполномоченный по правам человека в Орловской области Александр Лабейкин отметил сокращение количества обращений от граждан в минувшем году. Большая их часть касалась вопросов ЖКХ – 25%, социальной защиты – 20%, здравоохранения – 13%. О снижении количества обращений сообщил и уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский.
 
А вот омбудсмен по правам предпринимателей Евгений Лыкин отметил увеличение количества обращений в своей сфере. В связи с пандемий предприниматели чаще обращались за помощью и разъяснениями по вопросам ведения бизнеса. При этом Евгений Лыкин подчеркнул, что в регионе оперативно был принят ряд мер, которые позволили предпринимателям адаптироваться в условиях ограничений, пишет информационный портал Орловской области.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области



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