среда 17.03.2021 13:42:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:35, 17 марта 2021 года

В Орловской области выявлено 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

Два человека скончались.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 17 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 64 случая новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 31 572.
 
В данный момент на Орловщине лечатся – 2 240. Накануне выписано 66 жителей региона, с начала пандемии – 28 847. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 2 – летальный исход был зафиксирован 485 раз.
 
Суточная заболеваемость в России – 8 998, всего выявлено – 4 418 436. Накануне выздоровело – 10 755, всего – 4 024 975. На лечении – 300 097. Количество смертей за сутки – 427, за все время разгула коронавируса – 92 364.
 
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.