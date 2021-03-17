В Орловской области выявлено 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

Два человека скончались.

В данный момент на Орловщине лечатся – 2 240. Накануне выписано 66 жителей региона, с начала пандемии – 28 847. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 2 – летальный исход был зафиксирован 485 раз.

Суточная заболеваемость в России – 8 998, всего выявлено – 4 418 436. Накануне выздоровело – 10 755, всего – 4 024 975. На лечении – 300 097. Количество смертей за сутки – 427, за все время разгула коронавируса – 92 364.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф