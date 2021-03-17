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11:41, 17 марта 2021 года В Мценске под колеса автомобиля попала женщина-пешеход ДТП произошло сегодня рано утром.





17 марта в 04:40 водитель, управлял автомобилем «Пежо 308», следовал по ул. Гагарина и в районе д. 85 допустил наезд на женщину, которая перебегала проезжую часть дороги недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, каретой скорой помощи доставлена в Мценскую ЦРБ. Госпитализация не потребовалась. За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.





Орловское Информбюро



