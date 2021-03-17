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11:59, 17 марта 2021 года 90-летний мужчина упал в орловском автобусе Инцидент произошел 16 марта в 11:05.





Мужчина 1931 года рождения был пассажиром автобуса ЛИАЗ, который двигался по улице Комсомольской в Орле. Пассажир упал в тот момент, когда автобус отъезжал от остановки общественного транспорта. В результате ДТП пожилой человек получил телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась. За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы. Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



