90-летний мужчина упал в орловском автобусе

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11:59, 17 марта 2021 года
90-летний мужчина упал в орловском автобусеИнцидент произошел 16 марта в 11:05.
Мужчина 1931 года рождения был пассажиром автобуса ЛИАЗ, который двигался по улице Комсомольской в Орле. Пассажир упал в тот момент, когда автобус отъезжал от остановки общественного транспорта. В результате ДТП пожилой человек получил телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.
Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области
Орловское Информбюро