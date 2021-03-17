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12:03, 17 марта 2021 года

Вспышка COVID-19 в Добринском интернате не была вызвана извне

Глава департамента социальной защиты Орловской области Ирина Гаврилина огласила итоги ведомственной проверки по факту вспышки коронавирусной инфекции в учреждении.


В ходе расследования, проведенного департаментом, были рассмотрены документы, касающиеся работы организации, режима изоляции в заведении и соблюдения противоэпидемиологических норм. На основе их проверки был сделан вывод, что нарушений закрытого режима в Добринском психоневрологическом интернате не было – персонал за территорию учреждения не выходил, что позволяет исключить занос COVID-19 внешним источником.

Гаврилина особо подчеркнула, что проверка велась исключительно в рамках компетенции департамента. Медико-санитарные аспекты возникновения инфекционного очага изучаются управлением Роспотребнадзора.
 
Было отмечено, что заболевшие коронавирусом госпитализировались в три медорганизации региона. По поводу выявления болезни был налажен контакт с Плещеевской ЦРБ. Тяжелых случаев течения болезни не зафиксировано. Некоторые из пациентов уже вернулись в Добринский интернат – там для них отделение для временного карантина и постковидной реабилитации.



Артём Ежаков
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