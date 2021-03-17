В орловском УФСИН прошли командно-штабные учения

Сценарий ЧП разыгрывали на территории режимного учреждения. Съемочная группа ГТРК «Орел» наблюдала за работой спасателей и звена ведомственной пожарной охраны.

По замыслу учений, на первом этаже здания орловского управления ФСИН произошло возгорание, два человека отравлены угарным газом. Главная задача тактических учений – спасение пострадавших и отработка действий при пропуске пожарной технике на режимный объект.

В орловском УФСИН к таким мероприятиям относятся спокойно, действия оттачиваются ежемесячно. Во всех учреждениях ведомства имеются три собственных пожарных части первого разряда, два отдельных поста, группа пожарной профилактики и инспекция. В штате ведомственной пожарной охраны - 41 человек.

За учениями наблюдал и личный состав МЧС. По окончании спасательных действий были разобраны детали учений, отмечены слаженность действий всех подразделений и оперативное прибытие пожарной техники.