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12:22, 17 марта 2021 года

Всероссийские проверочные работы усовершенствуют

Как отмечает Рособрнадзор, нововведения в ВПР позволят школам легче анализировать результаты работы учащихся.

В Рособрнадзоре сообщили, что собираются усовершенствовать процесс проведения всероссийских проверочных работ (ВПР). В ведомстве пообещали, что школам станет проще заполнять итоговые таблицы с результатами, «бумажная нагрузка» снизится. При этом отменять ВПР никто не собирается, даже для выпускников 11 классов. По словам чиновников, школы, напротив, подтверждают важность такой школьной системы оценки качества образования.
 
Рособрнадзор отмечает, что касается нагрузки на учителей, то ВПР это всего лишь одна из контрольных работ, регулярно проводимых в каждой школе. Проведение контрольных работ является неотъемлемой частью учебного процесса. В дальнейшем планируется усовершенствование процедуры проведения ВПР, которое позволит облегчить для школы технический процесс заполнения итоговой таблицы результатов, необходимой для формирования итоговой статистики и аналитики.
 
Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева напоминает, что ранее были утверждены сроки проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в этом учебном году. Первыми их будут писать выпускники 11 классов. У ребят проверяют знания по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам (английскому, немецкому или французскому) в период с 1 по 26 марта. То есть учащиеся 11 классов, активно подготавливающиеся к ЕГЭ и выпускному сочинению, как допуску к сдаче русского языка, ещё должны выбрать и дисциплины для написания ВПР. При этом дисциплины по выбору ЕГЭ не должны совпадать с выбранными дисциплинами на ВПР, для ещё большей загруженности выпускников.

Далее планируется провести ВПР для обучающихся 4-8 классов в штатном режиме, для обучающихся 11 классов – по решению школы. Конкретные даты проведения ВПР для каждого класса и предмета школы определят самостоятельно в рамках установленного расписанием периода.



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