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12:54, 17 марта 2021 года Юные орловцы побывали в театральном закулисье Ребятам рассказали, как оживают куклы и чьими голосами они разговаривают. Как рождается сказка в орловском театре кукол, узнала и корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.





Орловский театр кукол провел экскурсию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Подружиться со сверстниками особенным детям порой бывает непросто. Но в игровой форме сложности в общении стираются и малыши легко идут на контакт с взрослыми и друг с другом. Новые впечатления - одна из форм реабилитации. Поэтому за кулисами можно было не только посмотреть, но и прикоснуться к настоящей театральной кукле! Показали ребятам, как создаются, а самое главное – как оживают куклы. А в интерактивной сказке, подготовленной артистами театра, юные гости могли сами принять участие. Познакомить юных орловцев с театром стало возможным благодаря проекту партии «Единая Россия». Елена Сухоленцева, координатор проекта «Единая страна - доступная среда» в Орловской области: «Данный проект направлен на привлечение общественности к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В рамках данного проекта мы работаем как с взрослыми, так и с детьми». Для детей и их родителей проводят праздничные мероприятия, творческие конкурсы и мастер-классы. Адаптация к окружающему миру проходит в игровой форме - так дети легче впитывают новые знания и учатся общаться, без страха быть непонятыми.





Юлия Сабельникова



