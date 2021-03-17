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13:02, 17 марта 2021 года Гаврилина объяснила, почему семьям с приемными детьми не дают статус многодетных Глава департамента соцзащиты Орловской области ответила на вопрос о нюансах регистрации таких семейств в этом статусе.





По словам Гаврилиной, в «Законе о статусе многодетных» имеется условие, что его действие распространяется на членов многодетной семьи, которые являются гражданами РФ и имеют место жительства на территории Орловской области. По нормативам, существуют разграничения между местами жительства и местами пребывания.



Ирина Гаврилина, глава областного департамента социальной защиты: «Местом пребывания являются гостиницы, санатории, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, туристические базы и многие другие места, которые не являются местом жительства гражданина РФ. Это место его временного проживания. Местом жительства является квартира, комната, жилое помещение специализированного жилого фонда или иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма или иных законных основаниях».

Учитывая эти формулировки, местные учреждения соцзащиты, принимая решение о присвоении статуса многодетной семьи, в которой имеются приемные дети, назначают соответствующий статус семействам, все члены которой имеют место жительства на территории Орловской области.





Артём Ежаков



