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13:11, 17 марта 2021 года

В мэрии Орла приступили к реорганизации

Она коснется всех муниципальных казённых учреждений.


Планируется, Управление коммунального хозяйства и Управление коммунального строительства реформируют в Службу единого заказчика, а МКУ «ЕДДС», МКУ «Служба технического обеспечения администрации» и МКУ «Централизованная хозяйственная служба учреждений культуры» объединят между собой.

Однако стратегической целью затеянной реорганизации является создание МКУ «Жилищное управление». В его задачу будет входить оказание всех видов услуг, касающихся жилищной сферы, включая вопросы с переселением, закупкой помещений, приватизацией и т. д. В новом управлении будут работать сотрудники УКХ и структурных подразделений мэрии.

Власти решили создать МКУ «Жилищное управление» ещё год назад – в марте 2020-го было подписано соответствующее постановление. Сейчас ведется подготовка нормативной и правовой базы для будущего управления. Параллельно с этим городская администрация ведет поиски главы нового МКУ – сообщает сайт мэрии.



Артём Ежаков
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