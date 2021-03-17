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13:22, 17 марта 2021 года

На улице Фомина в Орле добавят фонарей

Новые объекты освещения сняты с Красного моста.


Об этом решении проблемы освещения на улице Фомина заявили сегодня во время заседания комитета городского совета по ЖКХ. Тему поднял депутат Юрий Котляр. Напомним, что улица Фомина стала объездной дорогой в связи с ремонтом Красного моста, и она до сих пор имеет проблемы с освещением.
 
Юрий Котляр, депутат Орловского городского совета народных депутатов: «Трафик движения увеличился, а рядом расположены социальные объекты. Это стало небезопасным для детей».

Как заявил на заседании первый замглавы мэрии Олег Минкин, ввиду того, что на Красном мосту появится новое освещение, снятые фонари установят на улице Фомина – сообщает сайт городского совета.



Артём Ежаков
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