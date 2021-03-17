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14:17, 17 марта 2021 года В Орле предлагают создать службу по обслуживанию электросетей Эта инициатива прозвучала на сегодняшнем заседании комитета городского совета по ЖКХ.





Предложение депутата Владимира Букалова связано с тем, что в данный момент работой с электросетями занимается АО «Орелоблэнерго». Случается, что сроки устранения перебоев с освещением с их стороны затягиваются, поэтому специализированную службу следует создать на базе какого-либо муниципального унитарного предприятия.



Инициатива была одобрена городским советом. Мэрии было предложено проработать такой вариант – сообщает сайт горсовета.





Артём Ежаков



