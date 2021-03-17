Экономия позволит отремонтировать четыре двора в Орле

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14:20, 17 марта 2021 года
Экономия позволит отремонтировать четыре двора в ОрлеЧисло территорий, подлежащих благоустройству в этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», достигло 42.
Экономия в размере 7 миллионов рублей сложилась после проведенных конкурсных процедур. Средства было решено пустить в благоустройство 4 дворовых территорий. Вдобавок к уже бывшим в перечне 38 участкам, его пополнили:
• ул. Бурова, 26;
• ул. Брянская, 52;
• ул. Металлургов, 8;
• ул. Гуртьева, 18.
Выбор был сделан на основе балльного рейтинга. Поиск подрядчиков планируется завершить до конца апреля – сообщает сайт мэрии.
Артём Ежаков