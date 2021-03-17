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14:20, 17 марта 2021 года Экономия позволит отремонтировать четыре двора в Орле Число территорий, подлежащих благоустройству в этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», достигло 42.





Экономия в размере 7 миллионов рублей сложилась после проведенных конкурсных процедур. Средства было решено пустить в благоустройство 4 дворовых территорий. Вдобавок к уже бывшим в перечне 38 участкам, его пополнили:



• ул. Бурова, 26;

• ул. Брянская, 52;

• ул. Металлургов, 8;

• ул. Гуртьева, 18.



Выбор был сделан на основе балльного рейтинга. Поиск подрядчиков планируется завершить до конца апреля – сообщает сайт мэрии.





Артём Ежаков



