Орловские депутаты одобрили проект бюста маршала Жукова

|
|
|Главная » Новости
14:46, 17 марта 2021 года
Орловские депутаты одобрили проект бюста маршала ЖуковаНародоизбранники рассмотрели предложение во время сегодняшнего заседания комитета по ЖКХ.
Установка бюста маршала Жукова на одноименной площади относится к проектам, относящимся к наказам избирателей к депутатам. Стоимость бюста и постамента, который изготовит московский скульптор Артур Маргарян, составит 876 тысяч рублей.
Согласно проекту, бюст маршала Победы будет отделен от стадиона и мест размещения здешней ярмарки озеленением – сообщает сайт городского совета.
Графика пресс-службы городского совета
Артём Ежаков