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14:46, 17 марта 2021 года Орловские депутаты одобрили проект бюста маршала Жукова Народоизбранники рассмотрели предложение во время сегодняшнего заседания комитета по ЖКХ.





Установка бюста маршала Жукова на одноименной площади относится к проектам, относящимся к наказам избирателей к депутатам. Стоимость бюста и постамента, который изготовит московский скульптор Артур Маргарян, составит 876 тысяч рублей.



Согласно проекту, бюст маршала Победы будет отделен от стадиона и мест размещения здешней ярмарки озеленением – сообщает сайт городского совета.



Графика пресс-службы городского совета









Артём Ежаков



