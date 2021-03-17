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15:08, 17 марта 2021 года Игорь Чернов – лучший педагог детской спортивной школы Орла Тренер по кикбоксингу принял участие в муниципальном этапе конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям».





Игорь Чернов тренером по кикбоксингу работает уже 27 лет. Среди его воспитанников и сильные спортсмены, и просто хорошие люди. Он учит владеть не только телом, но и эмоциями, чувствами и духом, уметь отстаивать свое «я» не только кулаками. Свою тренерскую позицию Игорь Чернов изложил в педагогическом послании на конкурсе «Сердце отдаю детям». В рамках конкурса он также провел тренировку.



На профессиональном конкурсе нужно было не только поделиться личным опытом, но представить работу спортшколы и федерации кикбоксинга. Помогали в подготовке к конкурсу коллеги по детско-юношеской школе №



Как признается тренер, побеждать в профессиональном конкурсе не менее приятно, чем стоять на спортивном пьедестале почета. Впереди у победителя муниципального этапа региональный тур, и свою спортивную команду Чернов постарается не подкачать.





Татьяна Тимохина



