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15:41, 17 марта 2021 года В Орле обсудили вопросы организации отдыха в детских лагерях Эта тема была затронута на сегодняшнем заседании комитета городского совета по образованию, культуре и молодежной политике.





Было отмечено, что число ребят, получающих социальную поддержку в виде льгот по летним лагерям, может сократиться. Проблема заключается в возможностях финансирования. Для сравнения показателей этого года депутаты использовали данные за 2019 год – прошлый год не рассматривался ввиду коронавирусной инфекции, которая практически «заморозила» отдых в летних лагерях.



В этом году на льготные путевки в городской бюджет заложено 13,5 миллиона рублей, что позволяет распределить их между 5 920 детьми. В позапрошлом году такую поддержку оказали 6 200 ребятам. Чтобы приблизиться к последнему показателю, нужно найти ещё 3,3 миллиона.

При этом было отмечено, что поддержка льготников не прекратится. Бюджет, как и прежде, оплатит от 45% до 85% льготной путевки в загородные детские лагеря и полностью – для детей из многодетных семей, сирот и оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов. К этой категории предложили отнести ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Тем не менее, есть и другая проблема – с пришкольными лагерями. Им придется или сократить льготы, или искать допфинансирование. Вместе с тем, по оплате питания все останется на прежнем уровне – 70% оплачивает городская казна, 30% - родители, сообщает сайт городского совета.





Артём Ежаков



