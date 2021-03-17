среда 17.03.2021 17:58:07 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:47, 17 марта 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Не сделано, но оплачено. Дорога в Залегощенском районе довела местного чиновника до следствия.

- Вызов повышенной сложности. В режимном учреждении отрабатывали совместные действия спасатели, медики и ведомственные пожарные.

- Под защитой «СпутникаV» уже больше 28 тысяч орловцев. Медики заверяют: осложнений нет.

- Место, где оживают куклы. Юные зрители получили приглашение в сказку. Вместе с ними мы заглянули за кулисы и увидели тех, чьими голосами говорят куклы.

- Ремонт Красного моста дал повод еще раз вспомнить историю. Археологи уже докопались до XVI века.

- Не сезон охоты. Из-за затянувшейся зимы сроки сдвинули.

- Рекорды в спортзале и профессиональном конкурсе. Мы пообщались с тем, кто «Сердце отдает детям».


Вести-Орёл
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.