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15:47, 17 марта 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Не сделано, но оплачено. Дорога в Залегощенском районе довела местного чиновника до следствия.
- Вызов повышенной сложности. В режимном учреждении отрабатывали совместные действия спасатели, медики и ведомственные пожарные.
- Под защитой «СпутникаV» уже больше 28 тысяч орловцев. Медики заверяют: осложнений нет.
- Место, где оживают куклы. Юные зрители получили приглашение в сказку. Вместе с ними мы заглянули за кулисы и увидели тех, чьими голосами говорят куклы.
- Ремонт Красного моста дал повод еще раз вспомнить историю. Археологи уже докопались до XVI века.
- Не сезон охоты. Из-за затянувшейся зимы сроки сдвинули.
- Рекорды в спортзале и профессиональном конкурсе. Мы пообщались с тем, кто «Сердце отдает детям».
Вести-Орёл