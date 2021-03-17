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15:47, 17 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Не сделано, но оплачено. Дорога в Залегощенском районе довела местного чиновника до следствия.



- Вызов повышенной сложности. В режимном учреждении отрабатывали совместные действия спасатели, медики и ведомственные пожарные.



- Под защитой «СпутникаV» уже больше 28 тысяч орловцев. Медики заверяют: осложнений нет.



- Место, где оживают куклы. Юные зрители получили приглашение в сказку. Вместе с ними мы заглянули за кулисы и увидели тех, чьими голосами говорят куклы.



- Ремонт Красного моста дал повод еще раз вспомнить историю. Археологи уже докопались до XVI века.



- Не сезон охоты. Из-за затянувшейся зимы сроки сдвинули.



- Рекорды в спортзале и профессиональном конкурсе. Мы пообщались с тем, кто «Сердце отдает детям».



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