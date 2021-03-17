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17:00, 17 марта 2021 года "Пульс" с Еленой Литинской. 17.03.2021 - Что такое роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики, и как она работает?

- Почему профессор из Лондона привился от коронавируса вакциной «Спутник V»?

- Полезные советы в рубрике «Здоровье по-домашнему»: Апельсиновая цедра.











Елена Литинская



