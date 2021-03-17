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16:14, 17 марта 2021 года

Без попечения родителей остаются больше 300 орловских детей

Статистику, посвященную работе областного департамента социальной защиты в этом направлении, озвучила Ирина Гаврилина.


Согласно словам главы департамента, в настоящее время новую семью ждут 309 детей. В прошлом году её удалось найти для 193 ребят – 153 из них были взяты под опеку, 5 – усыновлены, 35 – отправились в приемные семьи.

На начало года в семьях опекунов и попечителей находятся 796 детей, приемных – 687 ребят.

В рамках плановых проверок опекунов и условия жизни ребят проверяют дважды в год. Семьи с усыновленным ребенком, как правило, подвергаются аналогичной инспекции четыре раза в течение первых трех лет. После этого срока – в соответствии с ситуацией в семействе, сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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