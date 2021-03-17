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16:25, 17 марта 2021 года

Сроки строительства детского сада на ул. Планерной в Орле сдвигаются

Мэрия направила ООО «АгроСтройМонтаж» уведомление об одностороннем разрыве соглашения.


Об этом заявил в социальных сетях мэр областного центра Юрий Парахин. Он сообщил, что подрядчик не справился как со сроками строительства, так и с его качеством.

«АгроСтройМонтаж» получил 10 дней на устранение замечаний, но власти уверены – наверстать ничего не выйдет. Решение о разрыве контракта принято из опасений вовсе не сдать объект. Впрочем, теперь сроки строительства очевидно сместятся.
Юрий Парахин, мэр города Орла: «Принципиальная позиция: будем работать только с теми, кто в состоянии делать это с любовью, старательно и вовремя. Мне важен результат. Мы гарантировали родителям, что уже в июне 2021 года они получат современный детский сад. Из-за случившейся ситуации сроки придётся сместить, ведь предстоит заново найти подрядчика. Будем стараться завершить объект к концу года».

Также мэр сообщил, что подведшая компания будет внесена в список недобросовестных подрядчиков. Для этого мэрия подготовит документацию а антимонопольную службу.

Фото со страницы Юрия Парахина в "ВКонтакте"




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