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16:40, 17 марта 2021 года Более 17 тысяч орловцев завершили вакцинацию «Спутником V» Об этом заявил заместитель главы регионального департамента здравоохранения Владимир Николаев.





Зачитывая доклад на сегодняшнем заседании областного штаба по вакцинации, Николаев сообщил, что первый компонент препарата получили 29 190 жителей региона, 17 050 человек прошли процедуру второго укола, тем самым завершив вакцинацию.



В данный момент укол от коронавируса можно сделать в 35 медицинских организациях – в районах открыто 28 прививочных пунктов. Кроме этого, орловцам доступны услуги 26 мобильных бригад и 3 передвижных кабинета. К вакцинации привлечено 47 врачей и 67 сотрудников среднего медперсонала.



Для записи на вакцинацию сейчас доступно 4,2 тысячи мест. Сделать это можно через Госуслуги, электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU» и телефон 122 – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



