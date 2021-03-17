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17:15, 17 марта 2021 года

Жители орловского микрорайона устали отбиваться от бродячих собак

Стаи бездомных животных досаждают жителям «Новой Ботаники». Чтобы решить вопрос, сегодня встретились представители общественности и власти, а также зоозащитники. На встрече присутствовала съемочная группа ГТРК «Орел».


Для одних собака - верный друг, а для других - опасное животное. Жители микрорайона «Новая Ботаника» опасаются за своих детей. Случаи нападения стай бродячих животных – не редки.

Сергей Банин, житель Орла: «Собаки три бежали за ним, я ничего не мог сделать. Что у нас – «Ботаника» или «Сафари»? Надо что-то решать».

Сергей Пупавцев, житель г. Орла: «Младший брат ходит в школу один. И стая собак его припугнула. Теперь он боится выходить из дома, стал заикаться».

Но есть и те, кто рассказывает о добродушном отношении четвероногих к людям. Так, у Екатерины Катальниковой неприятных инцидентов с животными не было.

Екатерина Катальникова, жительница г. Орла: «Мы дружим с собаками, мой сын всегда играется с ними. Хотя мы их не кормим. Они подходят к нам, ласкаются, и на нас они не рычат».

Почему собака за минуту может сменить озорное виляние хвостом на грозный оскал, человеку понять сложно. Но, как заверяют зоозащитники, животные, прошедшие стерилизацию, не должны проявлять агрессию. А если что-то идет не так, то опасные особи остаются в приюте. Кстати, в 2021 году вступил в силу закон, согласно которому приютам запрещено умерщвлять бездомных животных без медицинских показаний.

Не стоит забывать и о том, что собаки попадают на улицу чаще всего по вине людей.

В регионе немало тех, кто на собственные и на благотворительные средства помогают братьям нашим меньшим. Но кардинально изменить ситуацию может муниципальный приют, о создании которого говорят уже долгое время. Депутаты стараются ускорить этот процесс. Первый вице-спикер Михаил Вдовин держит вопрос на личном контроле.

Михаил Вдовин, депутат Орловского областного Совета народных депутатов: «Муниципальный приют имеет реальные очертания, в сентябре закончится разработка проектно-сметной документации. Деньги на это бюджетом предусмотрены. После на «Спецавтобазе», на бывшем подсобном хозяйстве, будет организован приют для собак. Но это решит проблему лишь частично. Я поддерживаю жителей, которые говорят, что нельзя собак выбрасывать на улицу».

В бюджете Орловской области на этот год предусмотрено 4 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации. Земельный участок с комплексом зданий - есть. Приют сможет содержать до 150 животных в месяц. Но решит ли он проблему безнадзорных животных, если, по статистике, ежедневно на улице оказываются больше десятка собак?


Юлия Опанасюк
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