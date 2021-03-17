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17:32, 17 марта 2021 года

Мошенники лишили двух жителей Орла 400 тысяч рублей

Обманули людей по-разному.


В первом случае пострадавшим оказался 27-летний парень. Ему позвонили «банкиры» и заявили, что его сбережения пытаются обналичить неизвестные. В качестве «противодействия», злоумышленники на проводе попросили мужчину назвать им коды и пароли, получив которые, мошенники лишили орловца 320 тысяч рублей. Деньги ушли на два разных банковских счета.

Второй случай обмана произошел «вживую». К 74-летней орловчанке пожаловали две «работницы» соцслужбы. Им удалось обмануть женщину, заявив, что ей положена 50-процентная компенсация от имеющихся накоплений. По просьбе злоумышленниц, пенсионерка отдала мошенницам 85 тысяч рублей. Те, якобы, списали с купюр номера и ушли. Позже выяснилось, что средства женщины подменили билетами «банка приколов».

Оба случая были квалифицированы как мошенничество. Расследованием занимаются следователи УМВД – сообщает сайт управления.


Артём Ежаков
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