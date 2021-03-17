Главная » Новости



18:05, 17 марта 2021 года В Орле британский профессор привился против коронавируса вакциной «Спутник V» Ежедневно в регионе прививаются около 2600 человек.





Профессор университетского колледжа Лондона с русским именем Андрей Абрамов с началом пандемии коронавируса оказался заперт в Великобритании. В Орле он ещё в доковидный период помогал запустить лабораторию клеточной физиологии и патологии научно-технологического центра биомедицинской фотоники. А с открытием границы у него появился новый повод побывать на Родине - вакцинироваться от коронавируса.



Андрей Абрамов, профессор ОГУ им. И.С. Тургенева, профессор университетского колледжа Лондона: «В Британии, для того чтобы привиться, мне нужно ждать определённую очередь. Эта очередь, учитывая мою возрастную категорию, моё здоровье и так далее, должна быть где-то в июле. Это первое. А второе - я все равно выбрал бы «Спутник».

Вернувшись в Россию, Андрей Абрамов смог получить первый компонент вакцины «Спутник V» сразу после двухнедельного карантина. К счастью, вакцины достаточно, в том числе и на Орловщине. Регион уже получил почти 37 тысяч доз.



Павел Сергеев, главный врач поликлиники №2 г. Орла: «В среднем у нас вакцинируются как первым, так и вторым компонентом около 250 человек в день. Вакцинация на сегодняшний день востребована. И у нас достаточно сегодня свободных слотов для записи, мы приглашаем наших пациентов для вакцинации».

Темпы вакцинации в разрезе всего региона сегодня обсуждались на заседании регионального оперштаба по вакцинации. Цифра дня - 2600 человек. Именно столько жителей региона каждый день получают первый и второй компонент «Спутника V». Если показатель не будет снижаться, то план, установленный правительством страны для Орловской области, будет выполнен в срок.



Валентина Нордстрем, первый заместитель председателя правительства Орловской области: «Мы должны вакцинировать порядка 60% взрослого населения. С учётом минуса переболевших, у кого есть иммунитет. У нас это чуть больше 301 тысячи человек. Мы должны эту вакцинацию закончить к началу сентября».

Уже 17 000 жителей региона полностью завершили вакцинацию от COVID-19. Ещё 12 000 человек пока получили только первую дозу.





Антон Киселёв



