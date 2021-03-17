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18:27, 17 марта 2021 года

В Орле ливневую канализацию готовят к паводку

Ливневая канализация областного центра не справляется при ливнях и во время таяния снега.


Как сообщает сайт мэрии Орла, в период таяния снега активизировались работы по откачке проблемных участков автомобильных дорог, на которых сети ливневой канализации не справляются со стоками из-за недостаточного диаметра коллектора или же вовсе отсутствуют.

В число таких территорий вошли улицы Комсомольская (район ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»), 2-я Посадская, Абрамова, Соколова, переулки Межевой и Пищевой, перекресток ул. Комсомольская, Гагарина и Гостиная, а также перекресток улиц Грузовая и Московская, участки на ул. Бурова и Московском шоссе, в частности в районе дома №171.

Работы ведет ООО «Стройспецмонтаж».

Подрядчик также выполняет работы по плановой промывке городских сетей ливневой канализации. Накануне завершилась промывка центрального коллектора, расположенного по ул. Комсомольская от ул. Дарвина до Карачевским шоссе. На очереди — ул. Раздольная.

После этого подрядчиком запланированы работы на улицах Мостовая, Автовокзальная и Октябрьская, ремонт водоотводных лотков, расположенных на ул. Раздольной, 45 и ул. Поселковой в районе моста «Лужковский».

В рамках подготовки городских сетей ливневой канализации к паводковому периоду проводится осмотр выпусков сети, попадающих в зону подтопления, проверяется запорная арматура, а если таковая отсутствует — планируется перекрытие канализационными грушами.


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