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18:47, 17 марта 2021 года

Сегодня Андрей Клычков посетил Мценск

Основными пунктами визита стали два моста и несколько соцобъектов. О проблемных и удачных стройках Мценска – в репортаже корреспондента ГТРК «Орел».


Мост через реку Зуша - проблемный объект на карте Мценска. Дважды произошла смена подрядчика, есть отставание по срокам. И вот спустя три года работа пошла на лад. По контракту срок сдачи - декабрь 2021 года.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На самом мостовом сооружении остались работы по покраске, асфальтированию. И я думаю, что уже в ближайшие теплые дни, когда весна придет в регион, начнутся работы по благоустройству и по подъездным путям».

Ремонтируют в Мценске еще один мост - через железную дорогу. Сейчас на объекте - 14 единиц техники и более 20 рабочих.

Обе переправы ремонтирует один подрядчик. Завершить работу обещает синхронно и раньше срока - к августу.

Губернатор посетил сегодня и мценскую школу №9. Её преображение заметно издалека: фасад покрасили в белый цвет. В здании стало теплее. Об этом говорят учителя и ученики. И это - благодаря новым пластиковым окнам. Их установили более 160 штук. Заменили и кровлю. Все работы провели в рамках программы «Народный бюджет».

По госпрограмме «Образование в Орловской области» в порядок привели детский сад №6. Отремонтировали группы, закупили игровое и медоборудование.

Проблемы возникли на другом объекте. Физкультурно-оздоровительный комплекс, словно футбольный мячик, переходит от подрядчика к подрядчику. Сдать объект должны были в конце прошлого года. На зиму работы приостановили. А весна вскрыла проблемы: асфальтовое покрытие вблизи спортобъекта оставляет желать лучшего.

Власти не исключают, что вдохнуть жизнь в «замороженный» объект придется другой компании. Работы намерены завершить летом этого года.


Юлия Сабельникова
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