В Орле сэкономили на седельном тягаче

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9:19, 18 марта 2021 года
В Орле сэкономили на седельном тягачеТехнику удалось купить немного дешевле.
Новая техника досталась «Спецавтобазе» за 5 миллионов 590 тысяч рублей – на 190 тысяч дешевле, чем предполагалось. Техника пополнила автопарк муниципального предприятия накануне, 17 марта. После постановки на учет, техника сможет приступить к перевозке многотонных грузов.
Тягач купили у подмосковного ООО «Автоспецтехника», базирующегося в городе Пушкино – сообщает сайт мэрии.
Фото сайта администрации г. Орла
Артём Ежаков