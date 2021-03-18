Главная » Новости



9:19, 18 марта 2021 года В Орле сэкономили на седельном тягаче Технику удалось купить немного дешевле.





Новая техника досталась «Спецавтобазе» за 5 миллионов 590 тысяч рублей – на 190 тысяч дешевле, чем предполагалось. Техника пополнила автопарк муниципального предприятия накануне, 17 марта. После постановки на учет, техника сможет приступить к перевозке многотонных грузов.



Тягач купили у подмосковного ООО «Автоспецтехника», базирующегося в городе Пушкино – сообщает сайт мэрии.



Фото сайта администрации г. Орла









Артём Ежаков



