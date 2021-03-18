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8:52, 18 марта 2021 года Весна пришла. Ждать ли орловцам половодья? О погоде в Орловской области в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал начальник Орловской гидрометеостанции Валерий Селихов.





Зима, наконец, ушла? Или стоит ожидать погодных сюрпризов?

- Март неизбежно ведет к сезонным изменениям температуры воздуха - как в дневные, так и в ночные часы - в сторону увеличения.



Погода, которая установилась сейчас в Орловской области, характерна для середины марта?

- Погода вполне нормальная. В ближайшее время мы не ожидаем каких-либо серьезных изменений погодных условий. В ночные часы будут слабо отрицательные температуры, в дневные часы - слабо положительные, до плюс семи градусов. Ближе к третьей декаде марта мы ожидаем интенсивное снеготаяние и входим в фазу весеннего половодья. Отклонения от нормы зарегистрированы в марте - была температура минус 38 градусов. Самая минимальная температура за всю историю наблюдений - минус 38,1. Самая максимальная - 19,3 градуса тепла.



На Орловщине ожидается паводок. Какие самые серьезные последствия могут при этом быть?

- Гидрометцентр России выпустил долгосрочный прогноз весеннего половодья, согласно которому река Ока в черте города может подняться от 500 до 700 сантиметров над уровнем нуля поста. Ориентировочно это половодье 2010 года. Это не катастрофические последствия. Норма весеннего половодья у нас составляет 694 сантиметра. По реке Зуша мы ожидаем подъем уровня воды 480 - 720 сантиметров, что ориентировочно в пределах средних многолетних значений. Средние многолетние уровни по реке Зуша в Мценске составляют 580 сантиметров. Мы ожидаем, что Ока вскроется ото льда в период с 29 марта по 4 апреля.



Те элементы, которые формируют половодье, - в пределах средних многолетних значений. То есть, высота снежного покрова - в пределах нормы. Запасы воды в снеге - один из важных показателей, формирующих весеннее половодье, - тоже в пределах многолетних значений. Промерзание почвы у нас гораздо ниже, чем норма, то есть в пределах города Орла и по северу области в два-четыре раза ниже нормы. Это дает некий положительный эффект при весеннем половодье, то есть вся талая вода не будет уходить в русло реки, а будет впитываться в почву. Так что критической картины мы пока не видим. Опасный уровень воды для города Орла составляет 931 сантиметр. Хочу отметить, что опасные явления это когда наносится значительный ущерб экономике и существует угроза жизни и здоровью населения. То есть, мы пока не видим ничего критичного. Максимальный уровень весеннего половодья, это 1970 год, когда подъем уровня воды составил 1400 сантиметров, то есть больше десяти метров. Тогда были катастрофические последствия и подтопление и затопления территорий, объектов экономики, нанесен был серьезный экономический ущерб.





Юлия Опанасюк



