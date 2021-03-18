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4:00, 18 марта 2021 года

История дружбы мальчика и собаки Пальмы - в кино

Сегодня во всех кинотеатрах страны - фильм режиссера Александра Домогарова младшего «Пальма», созданный при поддержке телеканала «Россия».


Овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается с хозяином: тот улетает заграницу, а верную собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся. Но время идет…

9-летний Коля – тоже новенький в аэропорту: он потерял маму и переехал к отцу-пилоту, которого почти не знает. Пальма становится для мальчика родственной душой и лучшим другом. А отцу Коли, летчику Лазареву, предстоит заслужить доверие и любовь сына, сделав нелегкий выбор между карьерой и семьей. И найти способ не разлучить друзей, когда за Пальмой однажды возвращается хозяин.

Сценарий «Пальмы» написан по мотивам реальных событий, происходивших в 1974-1976 годах во «Внуково». Оставленная в аэропорту собака несколько лет ждала возвращения хозяина, встречая каждый приземляющийся ИЛ-18, на котором он когда-то улетел. В 1976 году в «Комсомольской правде» об этом вышла статья Юрия Роста «Два года ждет».

В ролях: Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Леонид Басов, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов, Павел Майков, Владимир Симонов, Ян Цапник.


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