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8:05, 18 марта 2021 года

В Орле МФЦ оказывает еще одну услугу для налогоплательщиков

Теперь во всех региональных отделениях будут принимать заявления от автовладельцев о «гибели» или уничтожении транспорта.


На основании документа об уничтожении транспортного средства ведомство прекращает начисление налога на объекты, которых больше не существует.

Многофункциональные центры региона оказывают 19 услуг налоговой службы. Через МФЦ орловцы могут подать декларацию по форме №3-НДФЛ, направить заявления на получение льгот, на уточнение сведений об объектах имущества и подключение к «Личному кабинету», получить ИНН, налоговые уведомления на уплату имущественных налогов и многое другое».


Мария Семак
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