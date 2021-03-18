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7:08, 18 марта 2021 года Олени «Орловского полесья» вышли на прогулку Сотрудники парка запечатлели этих прекрасных животных на видео.





Фотоловушки Алехинского лесничества зафиксировали несколько оленей, которые вышли на опушку леса, чтобы подкрепиться. Они спокойно прогуливались и чувствовали себя в безопасности.



Съёмки национального парка «Орловское полесье».





Мария Семак



