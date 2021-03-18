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6:08, 18 марта 2021 года В этом году приведут в порядок больше 100 орловских остановок Информация об этом прозвучала 17 марта на заседании комитета городского совета по ЖКХ.





Было заявлено, что в перечень работ попали 119 (в минувшем году – 118) остановочных павильонов в областной столице. Сумма контракта оценивается почти в 2,1 миллиона рублей. Подрядчик, ответственный за работы, пока не выбран.



Будет проводиться и обустройство остановок общественного транспорта. В рамках национального проекта «БКАД – 2021» запланировано создать 14 таких объектов, в том числе и остановочный павильон в районе ул. Кузнецова, 11 – сообщает сайт городского совета.





Артём Ежаков



