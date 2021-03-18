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5:10, 18 марта 2021 года Орловцам предстоит выбрать самое необычное дерево региона Конкурс инициирован областным Управлением лесами





Желающие принять участие должны рассказать о необычном для них орловском дереве и что конкретно делает его таким. Это может быть связанная с деревом история или его внешний вид.



Обязательное условие – дерево должно расти в Орловской области. Рассказчику нужно указать, где находится это дерево, и приложить его фото. Также можно записать информационный видеоролик на фоне героя сюжета.



Работы будет размещены в социальных сетях регионального Управления лесами. Лучший материал выберут сами орловцы - работа, собравшая большинство «лайков» к третьему воскресенью сентября (День работников леса), будет объявлена победителем – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



