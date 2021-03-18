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3:12, 18 марта 2021 года Юным орловцам помогут в реабилитации с помощью кино О подобной программе рассказала глава областного департамента социальной защиты Ирина Гаврилина.





Чиновница рассказала о грантах на создание киностудий, полученных социально – реабилитационными центрами Мценского, Покровского и Должанского районов. «Магия кино» призвана вовлечь ребят в творчество и создание своих лент. Для этого детей будут знакомить с самим искусством кинематографа, обучать видеомонтажу и съемкам. Центры смогут обучить 256 детей в возрасте от девяти лет – сообщает региональный информационный портал.



Также Ирина Гаврилина высказала надежду, что кинематограф станет не просто творчеством для ребят, но и жизненной стезей для некоторых из них.





Артём Ежаков



