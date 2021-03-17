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20:52, 17 марта 2021 года В Мценске необходим ремонт 1100м² автодорог Об этом заявил сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.





Во время сегодняшней поездки в Мценск губернатор имел возможность вживую наблюдать состояние местных дорог. Если увиденное и впечатлило главу региона, то не с самой лучшей стороны. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В Мценске дороги, мягко говоря, не очень хорошие. 1 100 квадратных метров необходимо отремонтировать. Сейчас там работает одна бригада по литому асфальтобетону, через неделю запускается временный ремонт горячим асфальтом, который будет идти быстрее и обойдется дешевле».





Артём Ежаков



