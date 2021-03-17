Главная » Новости



21:20, 17 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Детский сад в 909-м квартале Орла потерял подрядчика. Об этом сегодня сообщил градоначальник.



- Кто в ответе за тех, кого приручили и выбросили? И что делать детям, которых напугали стаи бродячих животных? «Собачий вопрос» вновь разделяет орловцев. Есть ли решение проблемы?



- Выбор - в пользу российской вакцины. Британский профессор приехал в Орел, чтобы привиться от коронавируса «Спутником V».



- Сегодня губернатор посетил Мценск. В плане визита - мосты и соцобъекты.



- Дерево-символ. Жителей региона приглашают принять участие в необычном конкурсе.



- В Орле пройдет Неделя детской книги.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



