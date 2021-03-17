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21:22, 17 марта 2021 года В Орловской области обсуждают меры по увеличению оплаты труда учителей Об этом заявил сегодня губернатор Андрей Клычков в беседе со зрителями прямого эфира в его социальных сетях.





В чате трансляции губернатору написали: «Поднимите зарплату учителям! 15 тысяч – это копейки!». В ответ губернатор озвучил процесс текущей работы в этом направлении.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Вчера встречались профсоюзами, они тоже озвучили этот вопрос, обсуждали его. На федеральном уровне стали обсуждать вопрос об установлении фиксированных региональных ставок для оплаты. Думаю, что это позволит нам, с учетом федеральной помощи, поднять зарплату педагогам».





Артём Ежаков



