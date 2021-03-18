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21:36, 17 марта 2021 года Ледовый дворец в Мценске некому содержать Такой вывод можно сделать исходя из слов губернатора Клычкова, озвученных во время сегодняшнего прямого эфира в социальных сетях.





Главе региона задали вопрос, касающийся сроков открытия сооружения. В ответ Клычков заявил, что основная проблема в том, что пока его некому содержать и обслуживать. «Неоднократно обращались и к бизнесу, были предложения по аренде, рассматривали их, чтобы это открыть сооружение», – заявил губернатор.





Артём Ежаков



