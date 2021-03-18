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22:03, 17 марта 2021 года
В Орле рассмотрят вопрос о запрете движения грузовиков по микрорайону «Зареченский»Решение будет принято специальной комиссией по безопасности.
Об этом заявил сегодня во время эфира в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков. Вопрос будет касаться запрета въезда фур в микрорайон «Зареченский», и, соответственно, их парковки в этом месте.
Решение, по словам главы региона, будет принято в ближайшее время, затем поставят соответствующие запрещающие знаки.
Как отметил в чате трансляции один из её зрителей, по ул. Алроса можно ездить только на фурах, остальной транспорт утонет в ямах. На это замечание губернатор заявил, что «палка о двух концах».
Артём Ежаков