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10:11, 18 марта 2021 года В Орле тепловые пункты оснастят системами автоматического погодного регулирования В этом году на ремонт, модернизацию и техническое перевооружение теплосетевого хозяйства Орловщины ПАО «Квадра» направит 286,4 млн рублей.





Энергетики проведут ремонт трех энергоблоков Орловской ТЭЦ, турбоагрегата Ливенской ТЭЦ. В Орле заменят около восьми километров тепловых сетей, отремонтируют тепловые камеры и теплоизоляцию трубопроводов.

Как сообщили в компании, 11 центральных тепловых пунктов будут оснащены системами автоматического погодного регулирования. Это позволит избежать перегрева помещений в теплые дни отопительного сезона в 37 многоквартирных домах и 7 объектах социальной инфраструктуры.

Фото: Орловский филиал ПАО "Квадра"





Орловское Информбюро



